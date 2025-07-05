Дрони атакували Борисоглібськ Воронезької області: у районі військового аеродрому пожежа

Зокрема, сьогодні росіяни скаржилися, що приблизно о 2 годині ночі за місцевим часом у небі над містом було чути потужні вибухи. Як пише SHOT, було близько 8-10 сильних "хлопків".

Офіційних коментарів про наслідки атаки не було. Хоча перед вибухами губернатор регіону Олександр Гусєв попереджав про загрозу атаки, а також стверджує, що кілька дронів було нібито збито.

Ближче до ранку в системі моніторингу пожеж NASA з'явилася інформація, що в районі військового аеродрому "Борисоглібськ" зафіксовано пожежу.

Фото: карта, на якій вказано фіксацію пожежі (скріншот)

Які наслідки пожежі та що було атаковано, наразі невідомо.