Дроны атаковали Борисоглебск Воронежской области: в районе военного аэродрома пожар

Неизвестные дроны в ночь на 5 июля атаковали Борисоглебск Воронежской области России. После атаки в районе военного аэродрома зафиксирован пожар
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и систему мониторинга пожаров NASA.
В частности, сегодня россияне жаловались, что примерно в 2 часа ночи по местному времени в небе над городом было слышно мощные взрывы. Как пишет SHOT, было около 8-10 сильных "хлопков".
Официальных комментариев о последствиях атаки не было. Хотя перед взрывами губернатор региона Александр Гусев предупреждал об угрозе атаки, а также утверждает, что несколько дронов были якобы сбиты.
Ближе к утру в системе мониторинга пожаров NASA появилась информация, что в районе военного аэродрома "Борисоглебск" зафиксирован пожар.
Каковы последствия пожара и что было атаковано, на данный момент неизвестно.
Напомним, что этой ночью в городе Чебоксары (Чувашская Республика) тоже прогремели вызовы. Местные жителями сняли на видео попадание и пожар, вероятно, на одном из местных предприятий.
Кроме того, взрывы ночью были и в Энгельсе Саратовской области. Некоторые Telegram-каналы писали, что вероятно, был атакован военный аэродром.
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