Дрони атакували Бєлгородську область: горить ТРЦ, частина населення без світла

Блекаути у Бєлгороді

Нагадаємо, Бєлгород - одне з російських міст, розташованих найближче до кордону з Україною, яке регулярно стає відповіддю на російські теракти проти української енергосистеми.

Так, 5 жовтня російська сторона заявляла про ракетний удар по підстанції "Луч" у Бєлгороді. Внаслідок атаки там спалахнула пожежа, а значна частина міста залишилася без електропостачання.

У ніч проти 6 жовтня губернатор області повідомив, що без світла опинилися близько 40 тисяч мешканців. Ба більше, ще вдень того ж дня в місті знову зникло світло після чергового удару.

11 жовтня Бєлгород знову зазнав ракетної атаки. Постраждала ТЕЦ "Луч", що призвело до відключення електрики в більшості районів. А вже 13 жовтня місто знову атакували: попередньо, було знищено турбіни на місцевій ТЕЦ, через що вона повністю припинила роботу.