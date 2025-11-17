Дроны атаковали Белгородскую область: горит ТРЦ, часть населения без света

В городе Короча Белгородской области РФ вспыхнул крупный пожар в торговом центре "Вокзальный". Город атаковали неизвестные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Геннадия Гладкова и российские СМИ.
По словам местных, город атаковали неизвестные беспилотники. В частности, жители слышали звуки сбивания дрона над городом.
По информации губернатора, в результате одного из ударов загорелась крыша коммерческого объекта. Там сейчас работают над ликвидацией возгорания.
Еще один удар повредил жилую инфраструктуру - выбиты окна в четырех квартирах многоквартирного дома.
Также часть города и близлежащих населенных пунктов Погореловка и Подкопаевка временно остались без электроснабжения. Предварительно пострадавших нет. На местах работают оперативные службы, данные о последствиях атаки уточняются.
Напомним, Белгород - один из российских городов, расположенных ближе всего к границе с Украиной, который регулярно становится ответом на российские теракты против украинской энергосистемы.
Так, 5 октября российская сторона заявляла о ракетном ударе по подстанции "Луч" в Белгороде. В результате атаки там вспыхнул пожар, а значительная часть города осталась без электроснабжения.
В ночь на 6 октября губернатор области сообщил, что без света оказались около 40 тысяч жителей. Более того, еще днем того же дня в городе снова пропал свет после очередного удара.
11 октября Белгород снова подвергся ракетной атаке. Пострадала ТЭЦ "Луч", что привело к отключению электричества в большинстве районов. А уже 13 октября город снова атаковали: предварительно, были уничтожены турбины на местной ТЭЦ, из-за чего она полностью прекратила работу.