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Дрони атакували Бєлгород, ймовірно уражено будівлю ФСБ

01:14 27.07.2026 Пн
1 хв
Без світла залишилась ціла частина міста, включно з центром
aimg Катерина Коваль
Фото: однією з ймовірних цілей була будівля ФСБ (Getty Images)

Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників. За даними моніторингових каналів, ймовірною ціллю могла стати будівля ФСБ у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про атаку

За попередніми даними, влучання зафіксували по будівлях ФСБ та МВС - там спалахнула пожежа, чути повторні вибухи.

У дворах після атаки горять автомобілі.

У самому Бєлгороді сталося аварійне відключення електроенергії - без світла залишились мешканці Харківської гори та центру міста.

У ніч проти 25 липня дрони вже атакували місто - тоді горіли логістичні склади та об'єкти енергетики, зокрема ТЕЦ "Промінь" та підстанція "Південна".

До цього повідомлялося, що Бєлгород втратив чверть заправок через атаки дронів - за кілька днів під удар потрапила понад чверть усіх АЗС міста та агломерації.

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