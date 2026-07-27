Дрони атакували Бєлгород, ймовірно уражено будівлю ФСБ

Що відомо про атаку

За попередніми даними, влучання зафіксували по будівлях ФСБ та МВС - там спалахнула пожежа, чути повторні вибухи.

У дворах після атаки горять автомобілі.

У самому Бєлгороді сталося аварійне відключення електроенергії - без світла залишились мешканці Харківської гори та центру міста.

У ніч проти 25 липня дрони вже атакували місто - тоді горіли логістичні склади та об'єкти енергетики, зокрема ТЕЦ "Промінь" та підстанція "Південна".