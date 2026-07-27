Дрони атакували Бєлгород, ймовірно уражено будівлю ФСБ

Бєлгород зазнав масованої атаки безпілотників. За даними моніторингових каналів, ймовірною ціллю могла стати будівля ФСБ у місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
За попередніми даними, влучання зафіксували по будівлях ФСБ та МВС - там спалахнула пожежа, чути повторні вибухи.
У дворах після атаки горять автомобілі.
У самому Бєлгороді сталося аварійне відключення електроенергії - без світла залишились мешканці Харківської гори та центру міста.
У ніч проти 25 липня дрони вже атакували місто - тоді горіли логістичні склади та об'єкти енергетики, зокрема ТЕЦ "Промінь" та підстанція "Південна".
До цього повідомлялося, що Бєлгород втратив чверть заправок через атаки дронів - за кілька днів під удар потрапила понад чверть усіх АЗС міста та агломерації.