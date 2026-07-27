Дроны атаковали Белгород, вероятно поражено здание ФСБ

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. По данным мониторинговых каналов, вероятной целью могло стать здание ФСБ в городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
По предварительным данным, попадание зафиксировали по зданиям ФСБ и МВД - там вспыхнул пожар, слышны повторные взрывы.
Во дворах после атаки горят автомобили.
В самом Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии - без света остались жители Харьковской горы и центра города.
В ночь на 25 июля дроны уже атаковали город - тогда горели логистические склады и объекты энергетики, в частности ТЭЦ "Луч" и подстанция "Южная".
До этого сообщалось, что Белгород потерял четверть заправок из-за атак дронов - за несколько дней под удар попало более четверти всех АЗС города и агломерации.