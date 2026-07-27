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Дроны атаковали Белгород, вероятно поражено здание ФСБ

01:14 27.07.2026 Пн
1 мин
Без света осталась целая часть города, включая центр
aimg Екатерина Коваль
Фото: одной из возможных целей было здание ФСБ (Getty Images)

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников. По данным мониторинговых каналов, вероятной целью могло стать здание ФСБ в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Что известно об атаке

По предварительным данным, попадание зафиксировали по зданиям ФСБ и МВД - там вспыхнул пожар, слышны повторные взрывы.

Во дворах после атаки горят автомобили.

В самом Белгороде произошло аварийное отключение электроэнергии - без света остались жители Харьковской горы и центра города.

В ночь на 25 июля дроны уже атаковали город - тогда горели логистические склады и объекты энергетики, в частности ТЭЦ "Луч" и подстанция "Южная".

До этого сообщалось, что Белгород потерял четверть заправок из-за атак дронов - за несколько дней под удар попало более четверти всех АЗС города и агломерации.

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