Дрони атакували асфальтобетонний завод окупантів у Луганську: що відомо

За інформацією місцевих ЗМІ, двоє співробітників МНС загинули, ще двоє отримали поранення.

Згідно з даними ASTRA, атака була здійснена трьома ударними БПЛА. Перший удар спричинив пожежу на заводі, а через годину ще один дрон наніс додатковий удар по об'єкту.

"Через менш ніж за годину ще один безпілотник супротивника вдарив територією АБЗ. Інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до повідомлення "уряду" самопроголошеної "ЛНР", двоє рятувальників загинули, а двоє інших перебувають у лікарні з травмами.