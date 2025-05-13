Дроны атаковали асфальтобетонный завод оккупантов в Луганске: что известно

По информации местных СМИ, двое сотрудников МЧС погибли, еще двое получили ранения.

Согласно данным ASTRA, атака была осуществлена тремя ударными БПЛА. Первый удар вызвал пожар на заводе, а через час еще один дрон нанес дополнительный удар по объекту.

"Спустя менее чем через час еще один беспилотник противника ударил по территории АБЗ. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению "правительства" самопровозглашенной "ЛНР", двое спасателей погибли, а двое других находятся в больнице с травмами.