Дрони атакували арсенал зі снарядами у Волгоградській області РФ, - ЗМІ

Раніше, як уточнюють автори, в Міноборони РФ встигли відзвітувати, що в ніч проти 8 березня над Волгоградською областю було збито 15 безпілотників.

Як з'ясувала ASTRA, два з них, нібито, впали на територію військової частини 57229/51 у селищі Котлубань (колишня № 92921). Незважаючи на те, що інцидент трапився 8 березня, про нього стало відомо лише за три дні.

"Один безпілотник після падіння вибухнув. Попередньо постраждалих немає", - констатує ASTRA, додаючи, що не має інформації про руйнування.

Не перший випадок

Зазначена військова частина, згідно з відкритими даними, є великим арсеналом комплексного зберігання боєприпасів РФ. За даними сервісу Wikimapia, тут розташований арсенал Головного управління ракетного артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ.

Як додає ASTRA, це не перша подібна атака. Так, 24 листопада 2023 року безпілотник уже падав на територію цієї військової частини. Тоді, нібито, постраждалих та руйнувань не було.

Крім того, 16 листопада цю ж військову частину також атакував безпілотник, внаслідок чого згорів склад із боєприпасами дрібної стрілецької зброї. За даними ASTRA, з території частини евакуювали 630 осіб.

Детальніше про атаку дронів по території Росії з 8 на 9 березня - у матеріалі РБК-Україна.