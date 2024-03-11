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Дроны атаковали арсенал со снарядами в Волгоградской области РФ, - СМИ

Фото: дроны атаковали арсенал со снарядами в Волгоградской области РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В России заявили об "атаке" дронами арсенала с боеприпасами в Волгоградской области. Он расположен на территории одной из воинских частей оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Ранее, как уточняют авторы, в Минобороны РФ успели отчитаться, что в ночь на 8 марта над Волгоградской областью были сбиты 15 беспилотников.

Как выяснила ASTRA, два из них, якобы, упали на территорию войсковой части 57229/51 в поселке Котлубань (бывшая № 92921). Несмотря на то, что инцидент случился 8 марта, о нем стало известно только через три дня.

"Один беспилотник после падения взорвался. Предварительно, пострадавших нет", - констатирует ASTRA, добавляя, что не располагает информацией о разрушениях.  

Не первый случай

Указанная воинская часть, согласно открытым данным, является крупным арсеналом комплексного хранения боеприпасов РФ. По данным сервиса Wikimapia, здесь расположен арсенал Главного ракетного артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

Как добавляет ASTRA, это не первая подобная атака. Так, 24 ноября 2023 года беспилотник уже падал на территорию этой же войсковой части. Тогда, якобы, пострадавших и разрушений не было.

Кроме того, 16 ноября эту же войсковую часть также атаковал беспилотник, в результате чего сгорел склад с боеприпасами мелкого стрелкового оружия. По данным ASTRA, с территории части тогда эвакуировали 630 человек.

Детальнее об атаке дронов по территории России с 8 на 9 марта - в материале РБК-Украина.

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