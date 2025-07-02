Дронами-перехватчиками сбито уже значительно больше сотни "Шахедов", - Игнат
Украинские воины активно используют дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Таким методом сбили значительно больше сотни вражеских дронов-камикадзе.
Как передает РБК-Украина, об этом в эфире проекта "Донбасс Реалии" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По его словам, в будущем все Силы обороны будут иметь подразделения, которые будут сбивать вражеские беспилотники с помощью дронов-перехватчиков. Их могут объединить с мобильными огневыми группами, чтобы максимально эффективно бороться с вражескими БПЛА.
В частности, такие подразделения будут действовать в тыловых городах, где находятся стратегические предприятия и требуется защита гражданской инфраструктуры.
"В первую очередь они работали по разведывательным дронам. Сейчас уже объявляли, что эффективно некоторые подразделения справляются с "Шахедами". Уже была сотня сбитых ("Шахедов" - ред.) несколько месяцев назад. Я думаю, что уже больше значительно, потому что это направление развивается", - рассказал Игнат.
Он уточнил, что есть даже такие беспилотники, которые могут действовать автономно - без помощи оператора - и эффективно перехватывать "Шахеды".
Первая сотня сбитых "Шахедов"
Напомним, 18 мая Силы беспилотных систем ВСУ написали, что украинские воины уничтожили первую сотню "Шахедов" при помощи дронов-перехватчиков.
Воины также обратили внимание, что один дрон-перехватчик стоит около 5 000 долларов, а один "Шахед" - до 1 млн долларов.
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