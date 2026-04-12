Дронами краще всіх керують не геймери: морська піхота США зробила несподіване відкриття

Виявилося, що навички керування мотоциклами, гідроциклами або човнами дають набагато кращу базу для пілотування ударних БПЛА, ніж відеоігри, пояснив виданню куратор курсу підготовки операторів, майор Майк Оліварес.

"Якщо людина має досвід технічної роботи "на свіжому повітрі", у неї набагато більше шансів на успіх, ніж у того, хто лише грав у ігри", - сказав він.

За словами Олівареса, ключовим фактором є "м'якість дотику" та відчуття техніки в реальному середовищі. А керування дроном якраз вимагає ювелірної роботи з маленькими перемикачами.

Потрібна надзвичайна точність, щоб контролювати швидкість, висоту та напрямок одночасно. Геймери чудово справляються в симуляторах з нульовою вагою. Проте, коли на безпілотник чіпляють вибухівку або іншу корисну вагу, динаміка польоту змінюється.

Мотоциклісти та водії човнів, які звикли до фізичної інерції та опору середовища на відкритому повітрі, адаптуються до цих змін значно швидше. Тоді як геймери до такого не звикли. Близько 20% студентів відсіюються саме через нездатність опанувати чутливість контролерів.