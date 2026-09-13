У Литві через зграю птахів закрили аеропорт та екстрено підняли винищувач

У Литві закривали аеропорт Вільнюса та піднімали винищувач НАТО через підозрілий об'єкт у повітрі. Ним виявилася зграя птахів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Деталі інциденту

Повітряну тривогу в столиці Литви оголосили в неділю, 13 вересня.

Через загрозу безпілотника влада тимчасово зупинила роботу Вільнюського аеропорту.

Для перевірки ситуації з бази в Шяуляї підняли італійський винищувач, який виконує завдання у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Після того як пілот НАТО візуально ідентифікував об'єкт, з'ясувалося, що тривога була помилковою.

Повітряний простір контролювала зграя птахів.

У Національному центрі управління кризами Литви пояснили, що початкові показники радарів для безпілотників та птахів можуть бути схожими.

Аеропорт Вільнюса відновив роботу через 38 хвилин після закриття.

Зазначається, що інцидент не завадив проведенню Вільнюського марафону, який проходив у місті за розкладом.

Випадки потрапляння військових дронів у повітряний простір країн Балтії та Фінляндії викликають підвищене занепокоєння серед членів Альянсу.

НАТО посилило моніторинг через ризики поширення війни за межі України на північні кордони з РФ.