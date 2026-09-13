ua en ru
Нд, 13 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Литві через зграю птахів закрили аеропорт та екстрено підняли винищувач

15:52 13.09.2026 Нд
2 хв
Небезпека виявилася хибною, але реакція була миттєвою
aimg Сергій Козачук
У Литві через зграю птахів закрили аеропорт та екстрено підняли винищувач Фото: винищувач НАТО підняли в Литві через зграю птахів (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

У Литві закривали аеропорт Вільнюса та піднімали винищувач НАТО через підозрілий об'єкт у повітрі. Ним виявилася зграя птахів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Деталі інциденту

Повітряну тривогу в столиці Литви оголосили в неділю, 13 вересня.

Через загрозу безпілотника влада тимчасово зупинила роботу Вільнюського аеропорту.

Для перевірки ситуації з бази в Шяуляї підняли італійський винищувач, який виконує завдання у межах місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.

Після того як пілот НАТО візуально ідентифікував об'єкт, з'ясувалося, що тривога була помилковою.

Повітряний простір контролювала зграя птахів.

У Національному центрі управління кризами Литви пояснили, що початкові показники радарів для безпілотників та птахів можуть бути схожими.

Аеропорт Вільнюса відновив роботу через 38 хвилин після закриття.

Зазначається, що інцидент не завадив проведенню Вільнюського марафону, який проходив у місті за розкладом.

Випадки потрапляння військових дронів у повітряний простір країн Балтії та Фінляндії викликають підвищене занепокоєння серед членів Альянсу.

НАТО посилило моніторинг через ризики поширення війни за межі України на північні кордони з РФ.

Ядерна зброя в Литві

Нагадаємо, на початку липня 2026 року президент Литви Ґітанас Науседа заявив про намір ініціювати скасування конституційної заборони на ядерну зброю.

За його словами, серед лідерів парламентських партій країни існує практично одностайна підтримка цього рішення, що дозволить Вільнюсу остаточно вийти із так званої "сірої зони" безпеки НАТО.

Ініціатива литовського керівництва викликала гостру реакцію з боку РФ.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков та заступник очільника Радбезу РФ Дмитро Медведєв виступили з погрозами на адресу країни.

Втім, литовські політики відкинули залякування Кремля, назвавши їх елементом психологічного тиску, який жодним чином не змінить рішення про можливе розміщення ядерної зброї на території держави.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Литва НАТО Атака дронів Російська Федерація
Новини
РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга
РФ ударила біля українсько-польського кордону в Ягодині, - Сибіга
Аналітика
Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Українські КАБи запускатимуть дрони: інтерв'ю з СЕО BlueBird Tech