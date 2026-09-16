Дрон, сбитый истребителями НАТО в Литве, оказался российской "Герберой", - Науседа

В Литве обнаружили, что уничтоженный ракетой в ночь на 15 сентября дрон был российской "Герберой". Однако он, вероятно, предназначался именно для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы для Delfi.

В Литве сбили российскую "Герберу"

Науседа заявил, что вошедший в воздушное пространство Литвы объект, что позже был сбит, оказался российским дроном типа "Гербера".

"Пока анализируется его электронная часть. Похоже, информацию удастся восстановить и получить гораздо больше данных о том, откуда он прибыл, как и при каких обстоятельствах", - говорит президент.

По его мнению, вероятнее всего, это был российский дрон, нейтрализованный средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ. Поэтому он полетел на территорию Литвы, а не Украины.

Как Литве сбивать российские дроны

"К сожалению, в будущем подобных инцидентов может быть и больше. Самое главное - чтобы мы могли своевременно их выявлять, желательно еще над территорией соседних стран, чтобы быстрее реагировать, поскольку времени на подготовку у нас действительно немного ", - отметил он.

По словам главы государства, необходимо искать альтернативные способы нейтрализации дронов, не ограничиваясь только ракетами.

"Существует целый спектр средств ПВО, перехватчиков дронов малой дальности, и они должны быть альтернативными способами", уточнил он.

Президент подчеркнул, что Литва укрепляет интегрированную противовоздушную оборону, однако в ее работе все еще случаются ошибки.

"Да, все еще случаются инциденты, иногда вызывающие гнев, иногда улыбку, как тот злосчастный случай с птицами. Хочется, чтобы риск для жизни людей был максимально минимизирован", - подчеркнул Науседа.