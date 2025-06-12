Дрон вже в бою: в Мінцифри показали відповідь російському "Ланцету" (відео)

Він уточнив, що безпілотний комплекс Bulava, розроблений компанією DeViro в межах кластера оборонних інновацій Brave1, перевершує за ключовими характеристиками російський "Ланцет".

Bulava успішно знищує високопріоритетні цілі ворога, зокрема засоби радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони, такі як "Бук-М" і "Тор". Комплекс здатний вражати як стаціонарні, так і рухомі об’єкти, а також забезпечує відеопідтвердження знищення цілей у реальному часі.

Окремі характеристики комплексу не розголошуються з міркувань безпеки, але, за словами Федорова, Bulava успішно працює в тилу ворога та демонструє точність навіть у найскладніших умовах.

"Технології - наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога", - наголосив міністр.