Дрон вже в бою: в Мінцифри показали відповідь російському "Ланцету" (відео)

На фронті вже використовують український ударно-розвідувальний комплекс Bulava. Цей БпЛА став гідною відповіддю російському "Ланцету".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Він уточнив, що безпілотний комплекс Bulava, розроблений компанією DeViro в межах кластера оборонних інновацій Brave1, перевершує за ключовими характеристиками російський "Ланцет".
Bulava успішно знищує високопріоритетні цілі ворога, зокрема засоби радіоелектронної боротьби та системи протиповітряної оборони, такі як "Бук-М" і "Тор". Комплекс здатний вражати як стаціонарні, так і рухомі об’єкти, а також забезпечує відеопідтвердження знищення цілей у реальному часі.
Окремі характеристики комплексу не розголошуються з міркувань безпеки, але, за словами Федорова, Bulava успішно працює в тилу ворога та демонструє точність навіть у найскладніших умовах.
"Технології - наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога", - наголосив міністр.
Нещодавно наш кореспондент відвідав виставку новітніх зразків українського озброєння, де серед іншого представили дрон Bulava. Він оснащений потужною кумулятивно-термобаричною бойовою частиною масою 3,6 кг. Безпілотник може вражати цілі в радіусі до 60 кілометрів. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Раніше президент України Володимир Зеленський доручив максимально прискорити виробництво української балістичної ракети. Таке доручення він дав під час Ставки верховного головнокомандувача.
Загалом за 2024 рік Україна виробила зброю загальною вартістю 9 млрд доларів. Значно збільшилося виробництво ракет.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.