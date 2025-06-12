Дрон уже в бою: в Минцифры показали ответ российскому "Ланцету" (видео)

Он уточнил, что беспилотный комплекс Bulava, разработанный компанией DeViro в рамках кластера оборонных инноваций Brave1, превосходит по ключевым характеристикам российский "Ланцет".

Bulava успешно уничтожает высокоприоритетные цели врага, в том числе средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны, такие как "Бук-М" и "Тор". Комплекс способен поражать как стационарные, так и подвижные объекты, а также обеспечивает видеоподтверждение уничтожения целей в реальном времени.

Отдельные характеристики комплекса не разглашаются из соображений безопасности, но, по словам Федорова, Bulava успешно работает в тылу врага и демонстрирует точность даже в самых сложных условиях.

"Технологии - наше асимметричное преимущество. Чем больше таких решений, тем меньше шансов у врага", - подчеркнул министр.