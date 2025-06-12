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Дрон уже в бою: в Минцифры показали ответ российскому "Ланцету" (видео)

Фото: Дрон "Булава" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

На фронте уже используют украинский ударно-разведывательный комплекс Bulava. Этот БпЛА стал достойным ответом российскому "Ланцету".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

Он уточнил, что беспилотный комплекс Bulava, разработанный компанией DeViro в рамках кластера оборонных инноваций Brave1, превосходит по ключевым характеристикам российский "Ланцет".

Bulava успешно уничтожает высокоприоритетные цели врага, в том числе средства радиоэлектронной борьбы и системы противовоздушной обороны, такие как "Бук-М" и "Тор". Комплекс способен поражать как стационарные, так и подвижные объекты, а также обеспечивает видеоподтверждение уничтожения целей в реальном времени.

Отдельные характеристики комплекса не разглашаются из соображений безопасности, но, по словам Федорова, Bulava успешно работает в тылу врага и демонстрирует точность даже в самых сложных условиях.

"Технологии - наше асимметричное преимущество. Чем больше таких решений, тем меньше шансов у врага", - подчеркнул министр.

 

Производство оружия в Украине

Недавно наш корреспондент посетил выставку новейших образцов украинского вооружения, где среди прочего представили дрон Bulava. Он оснащен мощной кумулятивно-термобарической боевой частью массой 3,6 кг. Беспилотник может поражать цели в радиусе до 60 километров. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил максимально ускорить производство украинской баллистической ракеты. Такое поручение он дал во время Ставки верховного главнокомандующего.

Всего за 2024 год Украина произвела оружие общей стоимостью 9 млрд долларов. Значительно увеличилось производство ракет.

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