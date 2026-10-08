Дрон влучив у магазин у Солом'янському районі Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

У КМВА додали , що дрон впав на 4-поверхову нежитлову будівлю.

"У Соломʼянському районі влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину. Екстрені служби прямують на місце", - згодом повідомив Кличко.

До цього Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух реактивних дронів на столицю.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, через ранкову атаку на Київ загинула людина.

Також ми писали, що в ніч з 7 на 8 жовтня РФ використала проти України майже 150 дронів. Більшість з них вдалось збити, але є прильоти.