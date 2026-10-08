Дрон влучив у магазин у Солом'янському районі Києва
11:52 08.10.2026 Чт
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Фото: РФ вдарила дронами по Києву (Getty Images)
РФ продовжує атаки на Київ - дрон влучив у магазин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!", - писав міський голова об 11:20
До цього Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про рух реактивних дронів на столицю.
"У Соломʼянському районі влучання БпЛА в 4-поверхову будівлю магазину.
Екстрені служби прямують на місце", - згодом повідомив Кличко.
У КМВА додали, що дрон впав на 4-поверхову нежитлову будівлю.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, через ранкову атаку на Київ загинула людина.
Також ми писали, що в ніч з 7 на 8 жовтня РФ використала проти України майже 150 дронів. Більшість з них вдалось збити, але є прильоти.