Дрон попал в магазин в Соломенском районе Киева, есть погибшие
РФ продолжает атаки на Киев - дрон попал в магазин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"В столице работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!", - писал городской голова в 11:20
До этого Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении реактивных дронов на столицу.
"В Соломенском районе попадание БпЛА в 4-этажное здание магазина.
Экстренные службы направляются на место", - позже сообщил Кличко.
Обновлено. К сожалению, два человека погибли из-за удара по магазину, сообщил мэр Кличко.
"В Соломенском районе локализовали пожар в 4-этажном магазине, в который попал вражеский БпЛА. Обнаружили тела 2 погибших. Но двоих пострадавших", - говорится в заявлении.
В КМВА добавили, что дрон упал на 4-этажное нежилое здание.
Как ранее сообщало РБК-Украина, из-за утренней атаки на Киев погиб человек.
Также мы писали, что в ночь с 7 на 8 октября РФ использовала против Украины почти 150 дронов. Большинство из них удалось сбить, но есть прилеты.