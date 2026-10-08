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Главная » Новости » Война в Украине

Дрон попал в магазин в Соломенском районе Киева, есть погибшие

11:52 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Дрон попал в магазин в Соломенском районе Киева, есть погибшие Фото: РФ ударила дронами по Киеву (Getty Images)
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РФ продолжает атаки на Киев - дрон попал в магазин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!", - писал городской голова в 11:20

До этого Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении реактивных дронов на столицу.

"В Соломенском районе попадание БпЛА в 4-этажное здание магазина.
Экстренные службы направляются на место", - позже сообщил Кличко.

Обновлено. К сожалению, два человека погибли из-за удара по магазину, сообщил мэр Кличко.

"В Соломенском районе локализовали пожар в 4-этажном магазине, в который попал вражеский БпЛА. Обнаружили тела 2 погибших. Но двоих пострадавших", - говорится в заявлении.

В КМВА добавили, что дрон упал на 4-этажное нежилое здание.

Как ранее сообщало РБК-Украина, из-за утренней атаки на Киев погиб человек.

Также мы писали, что в ночь с 7 на 8 октября РФ использовала против Украины почти 150 дронов. Большинство из них удалось сбить, но есть прилеты.

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