Дрон попал в магазин в Соломенском районе Киева, есть погибшие

РФ продолжает атаки на Киев - дрон попал в магазин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в безопасных местах!", - писал городской голова в 11:20

До этого Воздушные Силы ВСУ сообщали о движении реактивных дронов на столицу.

"В Соломенском районе попадание БпЛА в 4-этажное здание магазина.

Экстренные службы направляются на место", - позже сообщил Кличко.

Обновлено. К сожалению, два человека погибли из-за удара по магазину, сообщил мэр Кличко.



"В Соломенском районе локализовали пожар в 4-этажном магазине, в который попал вражеский БпЛА. Обнаружили тела 2 погибших. Но двоих пострадавших", - говорится в заявлении.

В КМВА добавили, что дрон упал на 4-этажное нежилое здание.