Через ранкову атаку на Київ загинула людина, є поранені
10:47 08.10.2026 Чт
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Фото: РФ атакувала Київ дронами (Getty Images)
Унаслідок ранкової атаки на Київ загинула людина та є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.
Мер повідомив про наслідки атаки у Голосіївському районі, де уламки впали на відкритій території.
Раніше повідомлялось, що на місце події викликали медиків.
Тепер Кличко повідомив, що унаслідок удару загинула людина.
"5 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю вранці 8 жовтня.
Чотирьох поранених медики госпіталізували", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня РФ обстріляла Україну, використавши майже 150 дронів.
Більшість з них вдалось збити, але є "прильоти".
Також ми писали, що кількість загиблих унаслідок удару по багатоповерхівці у Прилуках зросла до 22.