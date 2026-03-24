Дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі: палають квартири, є поранені (фото)

За повідомленням чиновника, нічний наліт "Шахедів" на Запоріжжя став фатальним для однієї з багатоповерхівок міста. Вибух був такої сили, що в місці влучання вогонь миттєво охопив кілька поверхів.

Влучання ворожого дрона в багатоквартирний будинок зафіксовано о 2:41.

Наразі рятувальники намагаються приборкати вогонь та деблокувати людей.

За словами Івана Федорова, атака станом на 2:40 триває. Надходять повідомлення про пожежі та руйнування, пошкоджений торговий об’єкт – збільшується кількість пошкоджень різних об’єктів внаслідок атаки РФ на Запоріжжя.



У ЗОВА показали перші наслідки атаки РФ по Запоріжжю.

За останніми даними, внаслідок російської атаки щонайменше три людини дістали поранень.