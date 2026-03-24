Дрон влучив у багатоповерхівку в Запоріжжі: палають квартири, є поранені (фото)

Ніч проти 24 березня у Запоріжжі перетворилася на справжнє жахіття для мешканців однієї з багатоповерхівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.
За повідомленням чиновника, нічний наліт "Шахедів" на Запоріжжя став фатальним для однієї з багатоповерхівок міста. Вибух був такої сили, що в місці влучання вогонь миттєво охопив кілька поверхів.
Влучання ворожого дрона в багатоквартирний будинок зафіксовано о 2:41.
За словами Івана Федорова, атака станом на 2:40 триває. Надходять повідомлення про пожежі та руйнування, пошкоджений торговий об’єкт – збільшується кількість пошкоджень різних об’єктів внаслідок атаки РФ на Запоріжжя.
У ЗОВА показали перші наслідки атаки РФ по Запоріжжю.
За останніми даними, внаслідок російської атаки щонайменше три людини дістали поранень.
Нагадаємо, що минулої доби, 22 березня, у Запорізькому районі сталось вісім пожеж внаслідок російських обстрілів. Три людини загинуло, три дістали поранення.