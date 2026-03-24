Дрон попал в многоэтажку в Запорожье: горят квартиры, есть раненые

По сообщению чиновника, ночной налет "Шахедов" на Запорожье стал фатальным для одной из многоэтажек города. Взрыв был такой силы, что в месте попадания огонь мгновенно охватил несколько этажей.

Попадание вражеского дрона в многоквартирный дом зафиксировано в 2:41.

Сейчас спасатели пытаются обуздать огонь и деблокировать людей.

По словам Ивана Федорова, атака по состоянию на 2:40 продолжается. Поступают сообщения о пожарах и разрушениях, поврежден торговый объект - увеличивается количество повреждений различных объектов в результате атаки РФ на Запорожье.



В ЗОВА показали первые последствия атаки РФ по Запорожью.

По последним данным, в результате российской атаки по меньшей мере три человека получили ранения.