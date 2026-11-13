Дрон попал в многоэтажку в Ровно: есть пострадавшие, людей эвакуируют

Ровно и область попали под обстрел российских дронов, в результате удара по областному центру зафиксировано попадание в многоэтажку. По состоянию на три часа пятницы шесть пострадавших, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенскую ОГА.

"Многоэтажка в Ровно стала целью вражеского беспилотника. Возгорание произошло в двух квартирах. Все службы на месте", - говорится в пресс-службе ОГА.

Известно, что городские власти готовят людей на выселение из дома.

Также, по состоянию на три часа ночи 13 ноября сообщалось о шести пострадавших в результате удара по многоэтажке. Среди них – двое детей.

В ОГА также показали фото обстрелянного дома.

Обстрел Винницы

Кроме Ровно от обстрелов россиян пострадала Винница, где разрушения получили частные дома. Местные власти сообщили об одном раненом человеке в результате обстрела.