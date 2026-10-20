РФ вгатила по "Епіцентру" на Волині, є пошкодження
Уночі ворог майже щогодини запускав "Шахеди" на Волинь. Найбільше дісталося Ковелю, зокрема території "Епіцентру", де пошкодили склади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинську обласну військову адміністрацію.
Це була чергова важка ніч для області. У небі над Волинню зафіксували близько 15 безпілотників - реактивних "Шахедів". Кілька з них згодом вийшли на територію Львівської області.
Як і в попередні дні, ворог цілив в енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру.
Що пошкодили в Ковелі
Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Там пошкодили приватну СТО та стоянку для вантажівок із напівпричепами.
Також вдарили по території "Епіцентру". На ній постраждали складські приміщення.
"Найголовніше - попри чергову важку ніч, на Волині немає загиблих і травмованих. І це справді велике полегшення, зважаючи на інтенсивність ворожих атак", - наголосили в ОВА.
Станом на 09:00 майже вся область зі світлом. Без електрики залишаються лише кілька населених пунктів Луцького району.
Нагадаємо, сьогодні вранці дрон вдарив по трасі Київ-Одеса у Фастівському районі.
За даними прокуратури, загинули троє людей, ще четверо були поранені.
Раніше РБК-Україна повідомляла, що дрон упав біля АЗС у Голосіївському районі Києва.
За словами мера Києва Віталія Кличка, одна людина загинула, шестеро постраждали.