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РФ вгатила по "Епіцентру" на Волині, є пошкодження

12:30 20.10.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ вгатила по "Епіцентру" на Волині, є пошкодження Фото: у Ковелі дрони вдарили по "Епіцентру" (Getty Images)
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Уночі ворог майже щогодини запускав "Шахеди" на Волинь. Найбільше дісталося Ковелю, зокрема території "Епіцентру", де пошкодили склади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинську обласну військову адміністрацію.

Це була чергова важка ніч для області. У небі над Волинню зафіксували близько 15 безпілотників - реактивних "Шахедів". Кілька з них згодом вийшли на територію Львівської області.

Як і в попередні дні, ворог цілив в енергетичні об'єкти та цивільну інфраструктуру.

Що пошкодили в Ковелі

Найбільше атак цієї ночі зазнав Ковель. Там пошкодили приватну СТО та стоянку для вантажівок із напівпричепами.

Також вдарили по території "Епіцентру". На ній постраждали складські приміщення.

"Найголовніше - попри чергову важку ніч, на Волині немає загиблих і травмованих. І це справді велике полегшення, зважаючи на інтенсивність ворожих атак", - наголосили в ОВА.

Станом на 09:00 майже вся область зі світлом. Без електрики залишаються лише кілька населених пунктів Луцького району.

Нагадаємо, сьогодні вранці дрон вдарив по трасі Київ-Одеса у Фастівському районі.

За даними прокуратури, загинули троє людей, ще четверо були поранені.

Раніше РБК-Україна повідомляла, що дрон упав біля АЗС у Голосіївському районі Києва.

За словами мера Києва Віталія Кличка, одна людина загинула, шестеро постраждали.

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