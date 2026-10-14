Дрон вдарив по гуртівні продуктів у Луцьку: є постраждалі, всередині можуть бути люди

У Луцьку реактивний "Шахед" упав на цивільну інфраструктуру, в тому числі на об'єкти бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Волинської ОВА Романа Романюка.
Спершу в мережі з'явилися повідомлення про "приліт" в АТБ у Луцьку. У компанії в коментарі РБК-Україна це спростували.
У АТБ уточнили, що під атаку потрапив не супермаркет, а будівля "Дім книги".
Згодом в ОВА додали, що реактивний "Шахед" упав на цивільну інфраструктуру.
"Зокрема у гуртівню європейських товарів "ЄвроГурт". Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 - у важкому стані. Імовірно всередині павільйону також були люди", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, Росія всю ніч атакувала захід України. Удари були по Тернопільщині, Хмельниччині, Рівному та Луцьку, де після влучання дрона спалахнула нафтобаза.
Також ми писали, що військовослужбовець ЗСУ та військово-політичний експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому атаки на захід України почастішали.
За його словами, ворог намагається перерізати передачу електроенергії від атомних станцій і порушити роботу логістики.