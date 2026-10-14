Дрон вдарив по гуртівні продуктів у Луцьку: є постраждалі, всередині можуть бути люди

Спершу в мережі з'явилися повідомлення про "приліт" в АТБ у Луцьку. У компанії в коментарі РБК-Україна це спростували.

У АТБ уточнили, що під атаку потрапив не супермаркет, а будівля "Дім книги".

Що кажуть в ОВА

Згодом в ОВА додали, що реактивний "Шахед" упав на цивільну інфраструктуру.

"Зокрема у гуртівню європейських товарів "ЄвроГурт". Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 - у важкому стані. Імовірно всередині павільйону також були люди", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Росія всю ніч атакувала захід України. Удари були по Тернопільщині, Хмельниччині, Рівному та Луцьку, де після влучання дрона спалахнула нафтобаза.