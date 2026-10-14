UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні

Дрон вдарив по гуртівні продуктів у Луцьку: є постраждалі, всередині можуть бути люди

12:47 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська aimg Марія Кучерявець
Фото: реактивний дрон "Герань-5" (росЗМІ)

У Луцьку реактивний "Шахед" упав на цивільну інфраструктуру, в тому числі на об'єкти бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Волинської ОВА Романа Романюка.

Спершу в мережі з'явилися повідомлення про "приліт" в АТБ у Луцьку. У компанії в коментарі РБК-Україна це спростували.

У АТБ уточнили, що під атаку потрапив не супермаркет, а будівля "Дім книги".

Що кажуть в ОВА

Згодом в ОВА додали, що реактивний "Шахед" упав на цивільну інфраструктуру.

"Зокрема у гуртівню європейських товарів "ЄвроГурт". Станом на зараз відомо про 6 постраждалих, 2 - у важкому стані. Імовірно всередині павільйону також були люди", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Росія всю ніч атакувала захід України. Удари були по Тернопільщині, Хмельниччині, Рівному та Луцьку, де після влучання дрона спалахнула нафтобаза.

Також ми писали, що військовослужбовець ЗСУ та військово-політичний експерт Олександр Мусієнко пояснив, чому атаки на захід України почастішали.

За його словами, ворог намагається перерізати передачу електроенергії від атомних станцій і порушити роботу логістики.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЛуцькАТБ