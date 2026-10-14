Дрон ударил по оптовым продуктам в Луцке: есть пострадавшие, внутри могут быть люди

В Луцке реактивный "Шахед" свалился на гражданскую инфраструктуру, в том числе на объекты бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Волынской ОВА Романа Романюка.
Сначала в сети появились сообщения о "прилете" в АТБ в Луцке. В компании в комментарии РБК-Украина это опровергли.
В АТБ уточнили, что под атаку попал не супермаркет, а здание "Дом книги".
Впоследствии в ОВА добавили, что реактивный "Шахед" упал на гражданскую инфраструктуру.
"В частности, в оптовую базу европейских товаров "ЕвроГурт". По состоянию на данный момент известно о 6 пострадавших, 2 - в тяжелом состоянии. Предположительно внутри павильона также были люди", - говорится в заявлении.
Напомним, Россия всю ночь атаковала запад Украины. Удары были по Тернопольщине, Хмельницкой, Ровно и Луцку, где после попадания дрона вспыхнула нефтебаза.
Также мы писали, что военнослужащий ВСУ и военно-политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему участились атаки на запад Украины.
По его словам, враг пытается перерезать передачу электроэнергии от атомных станций и нарушить работу логистики.