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Дрон упав на дорогу в Києві, загорівся автобус та є постраждалий

13:11 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ вдруге за день ударила дронами по Києву (Getty Images)

У Києві після падіння дрона загорілися авто та, ймовірно, автобус. Для столиці це вже друга атака за день, а до місця події вже прямують екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За словами Кличка, у Шевченківському районі через падіння дрона загорілися легковий автомобіль та, ймовірно, автобус.

На місце події прямують екстрені служби.

"Одна людина постраждала внаслідок падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі. Медики надають допомогу.
Палала легкова автівка. Частково пошкоджений автобус", - додав він.

32-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок.

Нагадаємо, за добу 1 листопада російська армія втратила 2 500 військових.

Генштаб ЗСУ назвав це найбільшим добовим показником від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляло РБК-Україна, минулої ночі росіяни атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами й ударними дронами.

Станом на 08:00 Повітряні сили збили та подавили 89 ударних дронів і п'ять S8000.

Також сьогодні вранці у Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі. Там виникла пожежа та є суттєві руйнування.

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