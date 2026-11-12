Дрон упав на дорогу в Києві, загорівся автобус та є постраждалий

За словами Кличка, у Шевченківському районі через падіння дрона загорілися легковий автомобіль та, ймовірно, автобус.

На місце події прямують екстрені служби.

"Одна людина постраждала внаслідок падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі. Медики надають допомогу.

Палала легкова автівка. Частково пошкоджений автобус", - додав він.

32-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок.

Нагадаємо, за добу 1 листопада російська армія втратила 2 500 військових.

Генштаб ЗСУ назвав це найбільшим добовим показником від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомляло РБК-Україна, минулої ночі росіяни атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами й ударними дронами.

Станом на 08:00 Повітряні сили збили та подавили 89 ударних дронів і п'ять S8000.