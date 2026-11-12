Дрон упав на дорогу в Києві, загорівся автобус та є постраждалий

У Києві після падіння дрона загорілися авто та, ймовірно, автобус. Для столиці це вже друга атака за день, а до місця події вже прямують екстрені служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
За словами Кличка, у Шевченківському районі через падіння дрона загорілися легковий автомобіль та, ймовірно, автобус.
На місце події прямують екстрені служби.
"Одна людина постраждала внаслідок падіння БпЛА на дорогу в Шевченківському районі. Медики надають допомогу.
Палала легкова автівка. Частково пошкоджений автобус", - додав він.
32-річний чоловік отримав опіки верхніх кінцівок.
Нагадаємо, за добу 1 листопада російська армія втратила 2 500 військових.
Генштаб ЗСУ назвав це найбільшим добовим показником від початку повномасштабного вторгнення.
Як повідомляло РБК-Україна, минулої ночі росіяни атакували Україну балістичними та протикорабельними ракетами й ударними дронами.
Станом на 08:00 Повітряні сили збили та подавили 89 ударних дронів і п'ять S8000.
Також сьогодні вранці у Києві дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі. Там виникла пожежа та є суттєві руйнування.