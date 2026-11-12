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Дрон упал на дорогу в Киеве, загорелся автобус и есть пострадавший

13:11 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ вторично за день ударила дронами по Киеву (Getty Images)

В Киеве после падения дрона загорелись автомобили и, вероятно, автобус. Для столицы это уже вторая атака за день, а к месту происшествия уже направляются экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, в Шевченковском районе из-за падения дрона загорелись легковой автомобиль и, вероятно, автобус.

На место происшествия следуют экстренные службы.

"Один человек пострадал в результате падения БПЛА на дорогу в Шевченковском районе. Медики оказывают помощь.
Пылал легковой автомобиль. Частично поврежден автобус", - добавил он.

32-летний мужчина получил ожоги верхних конечностей.

Напомним, за сутки 1 ноября российская армия потеряла 2 500 военных.

Генштаб ВСУ назвал это самым большим суточным показателем с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщало РБК-Украина, минувшей ночью россияне атаковали Украину баллистическими и противокорабельными ракетами и ударными дронами.

По состоянию на 08:00 Воздушные силы сбили и подавили 89 ударных дронов и пять S8000.

Также сегодня утром в Киеве дрон попал в девятиэтажку в Соломенском районе. Там возник пожар и существенные разрушения.

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