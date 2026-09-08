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Дрон сам знаходить і знищує ціль: в Україні вперше масштабно випробували ШІ-донаведення

16:53 08.09.2026 Вт
2 хв
Як в Україні тестували дрони з повністю автономним ураженням цілей?
aimg Лев Шевченко
Фото: дрон з донаведенням (пресслужба Brave1)

Кількість уражень ворожих цілей із застосуванням ШІ-донаведення в Україні зросла з початку року вдесятеро. Brave1 та Головне управління озброєння і військової техніки Міноборони провели перше масштабне випробування модулів автоматичного донаведення по рухомих наземних цілях за єдиним сценарієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brave1.

Як проходили випробування

Тестувалися мультироторні дрони розміром від 10 дюймів із корисним навантаженням не менше 2 кг. За умовами сценарію безпілотник мав пролетіти 2 км, захопити рухому ціль із відстані понад 500 метрів і вразити її повністю автономно - без втручання пілота, який прибирав руки з пульта керування.

Кожна команда-учасниця мала до трьох спроб, а успішним випробування вважалося за умови ураження цілі щонайменше двічі з трьох.

Скільки компаній пройшли випробування

За результатами тестування 6 із 7 компаній-учасниць успішно пройшли випробування й отримали рекомендації для закупівлі. У Brave1 наголосили, що глобальна мета ініціативи - максимально розповсюдити технології автоматичного донаведення на базі штучного інтелекту та машинного зору серед військових підрозділів.

Рішення про застосування цієї функції під час конкретних місій ухвалюватимуть безпосередньо самі військові.

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Тема автономного ШІ-донаведення для дронів у 2026 році виходить на новий рівень і в інших сегментах безпілотних систем. Так, дрони-перехоплювачі "Шахедів" також дедалі активніше покладаються на систему автоматичного донаведення: після захоплення цілі оператором перехоплювач самостійно йде на ворожий дрон, що дозволяє йому долітати до цілі попри складні погодні умови, дію РЕБ чи можливу похибку людини.

Під час нещодавнього онлайн-демо оборонних технологій Brave1 виробники представили низку нових рішень для FPV-дронів, зокрема модулі донаведення та розпізнавання цілей, а також перші модульні FPV-дрони зі змінними частотами та блоками, що дозволяє швидко адаптувати апарат під зміну середовища на фронті.

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