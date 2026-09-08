Дрон сам находит и уничтожает цель: в Украине впервые масштабно испытали ИИ-донаведение

Как проходили испытания

Тестировались мультироторные дроны размером от 10 дюймов с полезной нагрузкой не менее 2 кг. По условиям сценария беспилотник должен был пролететь 2 км, захватить движущуюся цель с расстояния более 500 метров и поразить ее полностью автономно - без вмешательства пилота, который убирал руки с пульта управления.

Каждая команда-участник имела до трех попыток, а успешным испытание считалось при условии поражения цели не менее двух раз из трех.

Сколько компаний прошли испытания

По результатам тестирования 6 из 7 компаний-участниц успешно прошли испытания и получили рекомендации по закупке. В Brave1 подчеркнули, что глобальная цель инициативы – максимально распространить технологии автоматического донаведения на базе искусственного интеллекта и машинного зрения среди военных подразделений.

Решения о применении этой функции во время конкретных миссий будут принимать непосредственно сами военные.