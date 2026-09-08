Дрон сам находит и уничтожает цель: в Украине впервые масштабно испытали ИИ-донаведение
Количество поражений вражеских целей с применением ИИ-донаведения в Украине возросло с начала года в десять раз. Brave1 и Главное управление вооружения и военной техники Минобороны провели первое масштабное испытание модулей автоматического донаведения по движущимся наземным целям по единому сценарию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brave1.
Как проходили испытания
Тестировались мультироторные дроны размером от 10 дюймов с полезной нагрузкой не менее 2 кг. По условиям сценария беспилотник должен был пролететь 2 км, захватить движущуюся цель с расстояния более 500 метров и поразить ее полностью автономно - без вмешательства пилота, который убирал руки с пульта управления.
Каждая команда-участник имела до трех попыток, а успешным испытание считалось при условии поражения цели не менее двух раз из трех.
Сколько компаний прошли испытания
По результатам тестирования 6 из 7 компаний-участниц успешно прошли испытания и получили рекомендации по закупке. В Brave1 подчеркнули, что глобальная цель инициативы – максимально распространить технологии автоматического донаведения на базе искусственного интеллекта и машинного зрения среди военных подразделений.
Решения о применении этой функции во время конкретных миссий будут принимать непосредственно сами военные.
Тема автономного ИИ-донаведения для дронов в 2026 году выходит на новый уровень и в других сегментах беспилотных систем. Так, дроны-перехватчики "Шахедов" также все активнее полагаются на систему автоматического донаведения: после захвата цели оператором перехватчик самостоятельно идет на вражеский дрон, что позволяет ему долетать до цели несмотря на сложные погодные условия, действие РЭБ или возможную погрешность человека.
Во время недавнего онлайн-демо оборонных технологий Brave1 производители представили ряд новых решений для FPV-дронов, в том числе модули донаведения и распознавания целей, а также первые модульные FPV-дроны с переменными частотами и блоками, что позволяет быстро адаптировать аппарат под изменение среды на фронте.