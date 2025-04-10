ua en ru
Чт, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Дрон РФ попал в многоэтажку на Житомирщине: первые подробности о последствиях и жертве

Четверг 10 апреля 2025 20:50
UA EN RU
Дрон РФ попал в многоэтажку на Житомирщине: первые подробности о последствиях и жертве Иллюстративное фото: Дрон РФ попал в многоэтажку на Житомирщине 10 апреля (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Российский беспилотник нанес удар по жилым многоквартирным домам в Житомирском районе. Уже известно о жертве и пострадавших.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

По предварительным данным, дрон попал в многоэтажку. Повреждения получили по меньшей мере 5 домов.

"К сожалению, один человек погиб, пока известно о 5 пострадавших, среди них ребенок 2011 года рождения. Пострадавшие находятся в больницах области", - рассказал Бунечко.

По его словам, на месте событий работают спасатели, оперативно-следственная группа. Также на территории общины разворачивается помещение для обогрева и оказания помощи.

Атака "Шахедов"

Сегодня днем российская армия запустила по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Такая тактика является несколько странной, ведь обычно россияне запускают дроны в более позднее время, что делает сложнее работу ПВО.

Из-за ударных дронов это в ряде областей была объявлена тревога. А в Киеве была слышна работа ПВО по беспилотникам.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Также сегодня атаковали Днепр баллистической ракетой. Там уже известно о пострадавших и жертве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомир Война в Украине Атака дронов
NEWS
Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло
Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло
DAILY
Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Судья Михаил Одарюк: До Украины никто в мире не рассматривал военные преступления во время войны