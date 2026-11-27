Раніше РБК-Україна писало, що окупанти пізно ввечері 9 листопада атакували Полтаву та Кременчук дронами. Внаслідок обстрілу спостерігаються перебої зі світлом та водою, відомо про влучання у підприємство.

Крім того, ввечері 8 листопада окупанти завдали ударів дронами по Кременчуку. Відомо про щонайменше сімох потерпілих.

Також у Кременчуці внаслідок російської атаки 8 листопада було повністю зруйновано спеціалізований дитячий центр "Колібрі". Заклад протягом 9 років допомагав дітям з інвалідністю та особливими освітніми потребами.

Після влучання спалахнула пожежа. Вогонь знищив навчальні класи, кабінети корекції, методичні матеріали та спеціалізоване обладнання, яке використовували для реабілітації дітей.