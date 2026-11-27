Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты поздно вечером 9 ноября атаковали Полтаву и Кременчуг дронами. В результате обстрела наблюдаются перебои со светом и водой, известно о попадании в предприятие.

Кроме того, вечером 8 ноября оккупанты нанесли удары дронами по Кременчугу. Известно о по меньшей мере семерых пострадавших.

Также в Кременчуге в результате российской атаки 8 ноября был полностью разрушен специализированный детский центр "Колибри". Заведение в течение 9 лет помогало детям с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.

После попадания вспыхнул пожар. Огонь уничтожил обучающие классы, кабинеты коррекции, методические материалы и специализированное оборудование, которое использовали для реабилитации детей.