Дрон РФ порушив повітряний простір Румунії під час нічної атаки на Одещину

"У ніч на суботу, 2 травня, Російська Федерація відновила атаки на цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Група з двадцяти безпілотників Російської Федерації була виявлена радарами Міністерства національної оборони, що рухалися в напрямку району міста Ізмаїл (Україна)", - йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Румунії.

Один із безпілотників короткочасно зайшов у повітряний простір Румунії в районі населеного пункту Хілія, після чого повернувся у бік України.

"Наземні радари зафіксували короткочасне проникнення дрона в національний повітряний простір у районі Хілії, який продовжив рух у напрямку Ісмаїла", - уточнили у відомстві.

У відповідь Румунія підняла два винищувачі F-16 з 86-ї авіабази у Фетешті. Одночасно в північній частині повіту Тулча оголосили повітряну тривогу - мешканці отримали сповіщення через систему RO-Alert.

За інформацією Міноборони Румунії, на українському березі Дунаю пролунали численні вибухи.

Повітряну тривогу скасували близько 02:50. У відомстві додали, що в режимі реального часу інформують союзників по НАТО про ситуацію та підтримують з ними постійний зв’язок.