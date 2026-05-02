RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине

Дрон РФ нарушил воздушное пространство Румынии во время ночной атаки на Одесскую область

10:22 02.05.2026 Сб
2 мин
Жители приграничья посреди ночи получили извещение о тревоге
Мария Науменко
Фото: дрон типа "Шахед" (Getty Images)

Из-за российского дрона, который во время атаки РФ на Украину в ночь на 2 мая нарушил воздушное пространство Румынии, в стране поднимали F-16.

"В ночь на субботу, 2 мая, Российская Федерация возобновила атаки на гражданские объекты и объекты инфраструктуры в Украине, вблизи речной границы с Румынией. Группа из двадцати беспилотников Российской Федерации была обнаружена радарами Министерства национальной обороны, которые двигались в направлении района города Измаил (Украина)", - говорится в сообщении Министерства национальной обороны Румынии.

Один из беспилотников кратковременно зашел в воздушное пространство Румынии в районе населенного пункта Хилия, после чего вернулся в сторону Украины.

"Наземные радары зафиксировали кратковременное проникновение дрона в национальное воздушное пространство в районе Хилии, который продолжил движение в направлении Исмаила", - уточнили в ведомстве.

В ответ Румыния подняла два истребителя F-16 с 86-й авиабазы в Фетеште. Одновременно в северной части уезда Тулча объявили воздушную тревогу - жители получили оповещение через систему RO-Alert.

По информации Минобороны Румынии, на украинском берегу Дуная раздались многочисленные взрывы.

Воздушную тревогу отменили около 02:50. В ведомстве добавили, что в режиме реального времени информируют союзников по НАТО о ситуации и поддерживают с ними постоянную связь.

Напомним, в ночь на 2 мая и утром российские войска в очередной раз атаковали ряд городов Украины.

В Измаиле под ударом оказалась портовая инфраструктура.

В то же время, по данным Измаильской районной государственной администрации, силы противовоздушной обороны сработали эффективно - большинство вражеских беспилотников было сбито, а значительных разрушений удалось избежать.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
РумынияРоссийская ФедерацияУкраинаДрони