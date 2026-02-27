UA

Дрон РФ переслідував один з найбільших авіаносців НАТО у світі: військові відреагували

Фото: аіаносець ВМС Франції Шарль де Голль (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Російський дрон наблизився до французького авіаносця "Шарль де Голль" у порту міста Мальме, що у Швеції, куди флагман прибув на навчання. Військові відреагували на інцидент.

Відомо, що російський дрон був запущений із сусіднього судна - він наблизився до авіаносця ВМС Франції, а потім шведські військові застосували РЕБ для його деактивації.

Безпілотник зник із місця події. Поки незрозуміло, чи повернувся він на російський корабель, з якого прилетів, чи впав у море.

"Шарль де Голль" - найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець завдовжки понад 260 метрів. Він здатний перевозити тисячі військових і до 30 винищувачів.

Нині корабель перебуває в порту Мальме, де пришвартований, зокрема, для проведення стратегічних навчань.

Провокації з російськими дронами

На тлі того, як РФ розширює виробництво різноманітних безпілотників, провокації з дронами в Європі вже перестали бути рідкістю. Якщо до вересня 2025 року це були поодинокі випадки, то після масштабного проникнення дронів РФ до Польщі у вересні в ЄС дедалі частіше проникали невідомі летальні об'єкти, які піднімали на вуха військових та уряди.

У самій тільки Німеччині за рік зафіксували понад тисячу дронів, що літають над військовими об'єктами. Переслідування кораблів НАТО безпілотниками або їхні маневри над інфраструктурами країн Європи також стали буденністю.

Водночас у Москві заперечують дронові провокації в Європі у той час, коли РФ модернізує свої дрони і запускає їх масове виробництво.

НАТОФранціяРосійська ФедераціяШвеціяДрони