Дрон РФ переслідував один з найбільших авіаносців НАТО у світі: військові відреагували

Відомо, що російський дрон був запущений із сусіднього судна - він наблизився до авіаносця ВМС Франції, а потім шведські військові застосували РЕБ для його деактивації.

Безпілотник зник із місця події. Поки незрозуміло, чи повернувся він на російський корабель, з якого прилетів, чи впав у море.

"Шарль де Голль" - найбільший у світі неамериканський атомний авіаносець завдовжки понад 260 метрів. Він здатний перевозити тисячі військових і до 30 винищувачів.

Нині корабель перебуває в порту Мальме, де пришвартований, зокрема, для проведення стратегічних навчань.