RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дрон РФ преследовал крупнейший авианосец НАТО в мире: военные отреагировали

Фото: аианосец ВМС Франции Шарль де Голль (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Российский дрон приблизился к французскому авианосцу "Шарль де Голль" в порту шведского города Мальме, куда флагман прибыл на учения. Шведские военные отреагировали на инцидент.

Известно, что российский дрон был запущен с соседнего судна - он приблизился к авианосцу ВМС Франции, а затем шведские военные применили РЭБ для его деактивации.

Беспилотник исчез с места происшествия. Пока неясно, вернулся ли он на российский корабль, с которого прилетел, или упал в море.

"Шарль де Голль" - крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец длиной более 260 метров. Он способен перевозить тысячи военных и до 30 истребителей.

В настоящее время корабль находится в порту Мальме, где пришвартован, в частности, для проведения стратегических учений.

Провокации с российскими дронами

На фоне того, как РФ расширяет производство различных беспилотников, провокации с дронами в Европе уже перестали быть редкостью. Если до сентября 2025 года это были одиночные случаи, то после масштабного проникновения дронов РФ в Польшу в сентябре, в ЕС все чаще проникали неизвестные летальные объекты, поднимающие на уши военных и правительства.

В самой только Германии за год зпфиксировали более тысячи дронов, летающих над военными обьектами. Преследование кораблей НАТО беспилотниками или их маневры над инфраструктурами стран Европы также стало обыденностью.

В то же время в Москве отрицают дроновые провокации в Европе в то время, когда РФ модернизирует свои дроны и запускает их массовое производство.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОФранцияРоссийская ФедерацияШвецияДрони