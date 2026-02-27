Дрон РФ преследовал крупнейший авианосец НАТО в мире: военные отреагировали

Российский дрон приблизился к французскому авианосцу "Шарль де Голль" в порту шведского города Мальме, куда флагман прибыл на учения. Шведские военные отреагировали на инцидент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT Nyheter.
Известно, что российский дрон был запущен с соседнего судна - он приблизился к авианосцу ВМС Франции, а затем шведские военные применили РЭБ для его деактивации.
Беспилотник исчез с места происшествия. Пока неясно, вернулся ли он на российский корабль, с которого прилетел, или упал в море.
"Шарль де Голль" - крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец длиной более 260 метров. Он способен перевозить тысячи военных и до 30 истребителей.
В настоящее время корабль находится в порту Мальме, где пришвартован, в частности, для проведения стратегических учений.
На фоне того, как РФ расширяет производство различных беспилотников, провокации с дронами в Европе уже перестали быть редкостью. Если до сентября 2025 года это были одиночные случаи, то после масштабного проникновения дронов РФ в Польшу в сентябре, в ЕС все чаще проникали неизвестные летальные объекты, поднимающие на уши военных и правительства.
В самой только Германии за год зпфиксировали более тысячи дронов, летающих над военными обьектами. Преследование кораблей НАТО беспилотниками или их маневры над инфраструктурами стран Европы также стало обыденностью.
В то же время в Москве отрицают дроновые провокации в Европе в то время, когда РФ модернизирует свои дроны и запускает их массовое производство.