Дрон РФ преследовал крупнейший авианосец НАТО в мире: военные отреагировали

Известно, что российский дрон был запущен с соседнего судна - он приблизился к авианосцу ВМС Франции, а затем шведские военные применили РЭБ для его деактивации.

Беспилотник исчез с места происшествия. Пока неясно, вернулся ли он на российский корабль, с которого прилетел, или упал в море.

"Шарль де Голль" - крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец длиной более 260 метров. Он способен перевозить тысячи военных и до 30 истребителей.

В настоящее время корабль находится в порту Мальме, где пришвартован, в частности, для проведения стратегических учений.