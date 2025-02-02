Дрон РФ атакував будинок у Люботині: всередині були діти, є постраждалі

Російський дрон в ніч на 2 лютого атакував житловий будинок в Люботині Харківської області. Двоє людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Внаслідок влучання ворожого БПЛА в Люботині постраждали чоловік та жінка, отримали опіки полумʼям. Госпіталізовані до медичного закладу", - розповів він.
Крім того, за даними голови ОВА, внаслідок удару пошкоджено приватний будинок.
"У домоволодінні перебували двоє дітей, не постраждали", - додав Синєгубов.
На даний час екстрені служби ліквідовують наслідки ворожих атак.
Російські війська постійно обстрілюють Харків і область після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.
В ніч на 2 лютого російські загарбники атакували цивільне підприємство у Харкові. Внаслідок ворожого обстрілу сталася масштабна пожежа.
Також росіяни атакували ракетами Харків і Харківську область 1 лютого. Зокрема, у Харкові фіксувався "приліт" у Холодногірському районі в межах житлової забудови, на місці влучання сталася пожежа. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.
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