UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Дрон РФ атакував будинок у Люботині: всередині були діти, є постраждалі

Фото: дрон РФ атакував будинок у Люботині 2 лютого (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російський дрон в ніч на 2 лютого атакував житловий будинок в Люботині Харківської області. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Внаслідок влучання ворожого БПЛА в Люботині постраждали чоловік та жінка, отримали опіки полумʼям. Госпіталізовані до медичного закладу", - розповів він.

Крім того, за даними голови ОВА, внаслідок удару пошкоджено приватний будинок. 

"У домоволодінні перебували двоє дітей, не постраждали", - додав Синєгубов.

На даний час екстрені служби ліквідовують наслідки ворожих атак.

Обстріли Харкова та області

Російські війська постійно обстрілюють Харків і область після масштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

В ніч на 2 лютого російські загарбники атакували цивільне підприємство у Харкові. Внаслідок ворожого обстрілу сталася масштабна пожежа.

Також росіяни атакували ракетами Харків і Харківську область 1 лютого. Зокрема, у Харкові фіксувався "приліт" у Холодногірському районі в межах житлової забудови, на місці влучання сталася пожежа. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніДрони