Дрон РФ атаковал дом в Люботине: внутри были дети, есть пострадавшие

Российский дрон в ночь на 2 февраля атаковал жилой дом в Люботине Харьковской области. Два человека пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.
"В результате попадания вражеского БПЛА в Люботине пострадали мужчина и женщина, получили ожоги пламенем. Госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказал он.
Кроме того, по данным главы ОВА, в результате удара поврежден частный дом.
"В домовладении находились двое детей, не пострадали", - добавил Синегубов.
В настоящее время экстренные службы ликвидируют последствия вражеских атак.
Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.
В ночь на 2 февраля российские захватчики атаковали гражданское предприятие в Харькове. В результате вражеского обстрела произошел масштабный пожар.
Также россияне атаковали ракетами Харьков и Харьковскую область 1 февраля. В частности, в Харькове фиксировался "прилет" в Холодногорском районе в пределах жилой застройки, на месте попадания произошел пожар. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.