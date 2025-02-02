Дрон РФ атаковал дом в Люботине: внутри были дети, есть пострадавшие

Обстрелы Харькова и области

Российские войска постоянно обстреливают Харьков и область после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

В ночь на 2 февраля российские захватчики атаковали гражданское предприятие в Харькове. В результате вражеского обстрела произошел масштабный пожар.

Также россияне атаковали ракетами Харьков и Харьковскую область 1 февраля. В частности, в Харькове фиксировался "прилет" в Холодногорском районе в пределах жилой застройки, на месте попадания произошел пожар. Один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.