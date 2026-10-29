Дрон РФ атакував багатоповерхівку в Кременчуці: двоє людей загинули, серед постраждалих дитина

Перша інформацію про ворожу атаку на місто з'явилася близько 12:10.

"На місце направлені всі екстрені служби. Попередньо, є поранені. Інформація уточнюється", - написав Дяківнич.

Через кілька хвилин стало відомо, що внаслідок російського удару загинули щонайменше двоє людей.

"За попередньою інформацією, внаслідок атаки двоє людей загинули, одна людина отримала травми", - підтвердив глава ОВА.

Він також додав, що вогонь охопив припарковані неподалік автівки. Дяківнич наголосив, що всі екстрені служби вже прибули на місце ворожого удару.

"Кількість травмованих зросла до двох. Серед них шестирічна дитина. Їх госпіталізували", - уточнив глава ОВА згодом.

З заявою з цього приводу вже виступив мер міста Віталій Малецький. За його словами, через нову російську атаку значних пошкоджень зазнали багатоповерхові житлові будинки.

Наслідки атаки РФ на Кременчук 29 жовтня (Фото: vitalii_maletskyi)

Окрім того, пошкоджено та знищено вогнем автомобілі, які були неподалік.

Наслідки атаки РФ на Кременчук 29 жовтня (Фото: vitalii_maletskyi)

"На жаль, надходить інформація про загиблих. Їхня кількість наразі встановлюється. Усі уточнені дані та офіційну інформацію згодом надасть Полтавська обласна військова адміністрація", - наголосив Малецький.

Наслідки атаки РФ на Кременчук 29 жовтня (Фото: vitalii_maletskyi)

Оновлено о 13:10

Наразі відомо вже про 11 потерпіх, серед них - троє дітей.