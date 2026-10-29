Дрон РФ атаковал многоэтажку в Кременчуге: два человека погибли, среди пострадавших ребенок

Первая информация о вражеской атаке на город появилась около 12:10.

"На место направлены все экстренные службы. Предварительно есть раненые. Информация уточняется", - написал Дьякивнич.

Через несколько минут стало известно, что в результате российского удара погибли по меньшей мере два человека.

"По предварительной информации, в результате атаки два человека погибли, один человек получил травмы", - подтвердил глава ОВА.

Он также добавил, что огонь охватил припаркованные недалеко от места удара автомобили. Дьякивнич отметил, что все экстренные службы уже прибыли на место вражеского удара.

"Количество травмированных возросло до двух. Среди них шестилетний ребенок. Их госпитализировали", - уточнил глава ОВА со временем.

С заявлением на этот счет уже выступил мэр города Виталий Малецкий. По его словам, из-за новой российской атаки значительные повреждения получили многоэтажные жилые дома.

Последствия атаки РФ на Кременчуг 29 октября (Фото: vitalii_maletskyi)

Кроме того, повреждены и уничтожены огнем автомобили.

Последствия атаки РФ на Кременчуг 29 октября (Фото: vitalii_maletskyi)

"К сожалению, поступает информация о погибших. Их количество устанавливается. Все уточненные данные и официальную информацию впоследствии предоставит Полтавская областная военная администрация", - подчеркнул Малецкий.