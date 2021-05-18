Дрон миссии ОБСЕ заглушили оккупанты, - штаб ООС

Аварию дрона миссии ОБСЕ, после которой принято решение приостановить полеты беспилотников дальнего радиуса , спровоцировали оккупанты на Донбассе. Эти действия направлены на дискредитацию украинской армии.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook .

В сообщении говорится, что беспилотник дальнего радиуса действия S-100 мониторит линию соприкосновения и государственную границу с Россией. По оценке украинской стороны СЦКК, в течение апреля-мая почти каждый полет S-100 уже со взлета с базы в Степановке подвергался глушению. А вчера фиксировались активные помехи на протяжении всего дня.

"Препятствия были установлены станциями РЭБ РФ (типа Р-330 "Житель") российского производства. Дальность работы указанных станций РЭБ составляет 60-90 км. Стоит отметить, что размещение таких станций в населенных пунктах Кадиевка, Горловка, Донецк и Новоазовск, позволяет влиять на работу БПЛА вдоль всей линии разграничения", - говорится в сообщении.