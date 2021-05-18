ОБСЕ приостановила полеты дронов на Донбассе. Их глушат в украинском тылу

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе приостановила полеты дронов дальнего радиуса. Решение принято после того, как один беспилотник заглушили в тылу подконтрольной Украине территории.

Об этом говорится в отчете на сайте ОБСЕ .

Сообщается, что вчера миссия запустила беспилотник с базы в Степановке (54 км к северу от оккупированного Донецка), и сразу после запуска зафиксировали глушение сигналов обоих модулей GPS. Почти через час вблизи подконтрольного Украине населенного пункта Бахмутское (77 км к северу от Донецка) наблюдатели запустили режим аварийного управления и направили его на базу в Степановке.

На базе произошла аварийная посадка, в результате удара повреждены хвостовой киль и хвостовой отсек фюзеляжа летательного аппарата.

"Выполнение полетов БПЛА дальнего радиуса действия приостановлено до завершения технической оценки, в том числе на предмет наличия каких-либо других повреждений летательного аппарата", - говорится в сообщении.

В миссии подчеркивают, что помехи сигналу GPS могли создаваться из любого места в радиусе десятков километров. СММ не удалось точно установить источник глушения, однако она зафиксировала оборудование для радиопомех по обе стороны от линии соприкосновения.