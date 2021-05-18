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Дрон місії ОБСЄ заглушили окупанти, - штаб ООС

Автор: РБК-Україна

Аварію дрона місії ОБСЄ, після якої прийнято рішення призупинити польоти безпілотників дальнього радіусу, спровокували окупанти на Донбасі. Ці дії спрямовані на дискредитацію української армії.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

У повідомленні йдеться, що безпілотник дальнього радіусу дії S-100 моніторить лінію зіткнення і державний кордон з Росією. За оцінкою української сторони СЦКК, протягом квітня-травня майже кожен політ S-100 вже з самого зльоту з бази в Степанівці піддавався глушінню. А вчора фіксувалися активні перешкоди протягом усього дня.

"Перешкоди були встановлені станціями РЕБ РФ (типу Р-330 "Житель") російського виробництва. Дальність роботи зазначених станцій РЕБ становить 60-90 км. Варто відзначити, що розміщення таких станцій в населених пунктах Кадіївка, Горлівка, Донецьк і Новоазовськ, дозволяє впливати на роботу БПЛА уздовж всієї лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше місія ОБСЄ заявила, що на вихідних Донбас обстрілювали понад 1 300 разів.

Також повідомлялося, що українська армія прийняла на озброєння новий розвідувальний дрон.

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