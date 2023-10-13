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Дрон-камікадзе ЗСУ знищив ворожу БМП під Авдіївкою

П'ятниця 13 жовтня 2023 19:45
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Дрон-камікадзе ЗСУ знищив ворожу БМП під Авдіївкою Ілюстративне фото: дрон-камікадзе ЗСУ знищив ворожу БМП під Авдіївкою (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують нищити окупантів на фронті. Цього разу було знищено російську техніку під час боїв під Авдіївкою.

Як повідомляє РБК-Україна, відео знищення техніки було опубліковано в Telegram-каналі Сухопутних військ.

"FPV-дрон ЗСУ накриває ворожий БМП під Авдіївкою", - ссказано у повідомленні.

Варто зауважити, що українська армія досить часто використовує для боїв дрони-камікадзе в рамках проекту "Армія дронів". Це дозволяє влучно нищити ворогів та їх техніку.

Так, наприкінці вересня на фронт відправили понад 1 700 дронів, у тому числі й секретні БПЛА, які вже показали результати на полі бою.

Ситуація на фронті та втрати РФ

В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки, де, за даними на 13 жовтня, ЗСУ відбили 20 атак ворога за добу.

При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже третій день поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі - понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога.

Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.

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