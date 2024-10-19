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Дрон "Хезболли" міг атакувати резиденцію прем'єра Ізраїлю, - ЗМІ

Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

"Хезболла" могла атакувати резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху. Глава уряду не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

Ізраїльські ЗМІ повідомили в суботу, 19 жовтня, що вибухи пролунали в Кесарії, Хайфі та Кармелі. Відомо, що три безпілотники "Хезболли" порушили повітряний простір Ізраїлю.

У Кесарії було влучання у будівлю, постраждалих немає. На місце обстрілу спрямували поліцейські сили.

Джерела видання заявили, що була атакована резиденція прем'єра Ізраїлю у Кесарії, яка розташована на березі Середземного моря. Офіс Нетаньяху відмовився розкрити місцезнаходження прем'єр-міністра. Але його представники заявили, що у момент удару Нетаньяху та його дружини у резиденції в Кесарії не було.

 

 

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Нагадаємо, 1 жовтня Іран завдав масованого ракетного удару по Ізраїлю. Тегеран випустив понад 180 балістичних ракет.

Іран заявив, що атака була відповіддю на загибель ватажків ХАМАС та "Хезболли". Ізраїль своєю чергою пообіцяв відповідь.

ЗМІ заявили, що Тель-Авів нібито може атакували ядерні об'єкти в Ірані, але Ізраїль відкинув такий варіант.

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НетаньяхуІзраїльХезболла