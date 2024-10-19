Дрон "Хезболли" міг атакувати резиденцію прем'єра Ізраїлю, - ЗМІ

Ізраїльські ЗМІ повідомили в суботу, 19 жовтня, що вибухи пролунали в Кесарії, Хайфі та Кармелі. Відомо, що три безпілотники "Хезболли" порушили повітряний простір Ізраїлю.

У Кесарії було влучання у будівлю, постраждалих немає. На місце обстрілу спрямували поліцейські сили.

Джерела видання заявили, що була атакована резиденція прем'єра Ізраїлю у Кесарії, яка розташована на березі Середземного моря. Офіс Нетаньяху відмовився розкрити місцезнаходження прем'єр-міністра. Але його представники заявили, що у момент удару Нетаньяху та його дружини у резиденції в Кесарії не було.