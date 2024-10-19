RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Дрон "Хезболлы" мог атаковать резиденцию премьера Израиля, - СМИ

Фото: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

"Хезболла" могла атаковать резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Глава правительства не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

Израильские СМИ сообщили в субботу, 19 октября, что взрывы прогремели в Кесарии, Хайфе и Кармеле. Известно, что три беспилотника "Хезболла" нарушили воздушное пространство Израиля.

В Кесарии было попадание в здание, пострадавших нет. На место обстрела направили полицейские силы.

Источники издания заявили, что была атакована резиденция премьера Израиля в Кесарии, расположенная на берегу Средиземного моря. Офис Нетаньяху отказался раскрыть местонахождение премьер-министра. Но его представители заявили, что в момент удара Нетаньяху и его супруги в резиденции в Кесарии не было.

 

 

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Тегеран выпустил более 180 баллистических ракет.

Иран заявил, что атака была ответом на гибель главарей ХАМАС и "Хезболлы". Израиль в свою очередь пообещал ответ.

СМИ заявили, что Тель-Авив якобы может атаковать ядерные объекты в Иране, но Израиль отверг такой вариант.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НетаньяхуИзраильХезболла