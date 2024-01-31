Дрон ГУР атакував нафтопереробний завод у Санкт-Петербурзі, - джерело

Як пояснив співрозмовник, росіяни намагались збити український БПЛА з комплексу С-400 - це найпотужніша система ППО, що є в арсеналі ворога. Проте збиття не виявилось ефективним - дрон все одно упав на території Невського НПЗ.

"Показовим є саме те, що для враження наших дронів вони використали саме С-400. Дуже цікаво, як працює це російське ППО, оскільки після нібито збиття дрона він все одно впав на територію нашої цілі", - пояснило джерело.

За інформацією видання, за операцією стоїть ГУР МО.

Передісторія

Нагадаємо, сьогодні низка російських Telegram-каналів написали про падіння дрона на території нафтопереробного заводу "Невский мазут" в Санкт-Петербурзі.

Попередньо, вибух на НПЗ почули близько 04:00. Росіяни стверджують, що хоч дрон і "вдалося збити", від його падіння все ж було пошкоджено кілька цистерн та автівок.

Також на території заводу сталася пожежа, яку буцімто "швидко загасили". Постраждалих, традиційно, за даними росмедіа, "немає".

Також відомо, що під час атаки БПЛА у місцевому аеропорту Пулково вводили план "Килим".

Інші атаки на НПЗ Росії

Додамо, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Перед цим джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Також ми писали, що дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

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