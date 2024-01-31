Дрон ГУР атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге, - источник

Этой ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в российском Санкт-Петербурге. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в спецслужбах.
Как пояснил собеседник, россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400 - это самая мощная система ПВО, находящаяся в арсенале врага. Однако ущерб не оказался эффективным - дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.
"Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели", - пояснил источник.
По информации издания, за операцией стоит ГУР МО.
Напомним, сегодня ряд российских Telegram-каналов написали о падении дрона на территории нефтеперерабатывающего завода "Невский мазут" в Санкт-Петербурге.
Предварительно взрыв на НПЗ услышали около 04:00. Россияне утверждают, что хотя дрон и "удалось сбить", от его падения все же были повреждены несколько цистерн и автомобилей.
Также на территории завода произошел пожар, который якобы "быстро потушили". Пострадавших, традиционно, по данным росмедиа, "нет".
Также известно, что во время атаки БПЛА в местном аэропорту Пулково был введен план "Ковер".
Добавим, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.
Перед этим источники РБК-Украина сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.
Также мы писали, что дроны СБУ метко отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.
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