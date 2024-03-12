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Дрон атакував НПЗ у Нижньогородській області РФ: виникла велика пожежа

Фото: дрон атакував НПЗ у Нижегородській області РФ (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Безпілотник атакував нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області сьогодні вранці, 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 112.

За даними джерел, ударний безпілотник потрапив прямо в установку перегонки нафти. Внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа.

Компанія "Лукойл", якій належить Нижньогородський НПЗ, повідомляє про те, що роботу технологічної установки на підприємстві призупинено "у зв'язку з інцидентом". Про який саме інцидент йдеться, не уточнюється.

На даний момент на місці працюють оперативні служби, також для гасіння пожежі залучено пожежний потяг, інформації про постраждалих немає.

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